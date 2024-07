ADN Tourisme : Stéphane Villain élu président

Décloisonner, rassembler, innover doivent être des maitres-mots pour ADN Tourisme

Les offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme incarnent un mode d’action publique particulièrement moderne et efficace au service des collectivités. Ce sont des acteurs cruciaux dans la transformation environnementale et digitale des entreprises et des territoires touristiques, et dans la montée en qualité de nos destinations.



Ils doivent, avec ADN Tourisme, davantage inspirer l’Etat et les élus dans leurs stratégies touristiques afin de faire rayonner le tourisme français

Maire de Châtelaillon-Plage, Stéphane Villain est président de l’agence bi-départementaleIl vient d'être élu président d’ADN Tourisme et succède à François de Canson , Président du Comité régional du Tourisme de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Maire de la Londe-les-Maures.», a déclaré Stéphane Villain à l'issue de son élection. «».