APG : père, fille... destins croisés ! 🔑

TourMaG - Sandrine, quels rêves aviez-vous quand vous êtes partie aux États-Unis pour passer un diplôme dans la finance ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Je n’avais qu’une idée : partir. Partir pour aller voir ailleurs.



TourMaG - Et pourquoi les États-Unis ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Parce que là-bas, c’était la fête. Des fêtes de dingue, c’était drôle, joyeux, je travaillais aussi à l’aéroport. Je voulais aller voir, en profiter.



TourMaG - Pas forcément ce but d’aller se diplômer dans une université et ensuite faire des affaires ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Non pas du tout. Je n’avais pas de programme. Je n’ai jamais fonctionné comme ça. D’autres, comme un de mes professeurs d’éco avait déjà décrété un avenir pour moi de direction d’entreprises…



Moi, très sincèrement, je n’ai rien programmé. J’avais confiance dans l’avenir et j’étais persuadée que les choses allaient se faire. C’était naturel. Se programmer pour moi c’est triste, c’est se mettre des barrières. Moi je me disais « les choses vont se faire ». C’est tout.



TourMaG - C’est intéressant, on aurait pu penser à lire votre CV et diplôme qu’était en train de naitre une femme d’affaires, très sérieuse, mais vous semblez dire que vous viviez comme une gipsy à San Francisco



Sandrine de Saint-Sauveur : Mais oui, c’est vrai j’étais « Gipsy ».



TourMaG - Cependant pour décrocher un Master en finance, niveau Major à l’université de San Diego, il faut quand même bosser un peu non ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Le niveau franchement n’était pas très élevé. Si vous bossez un petit peu, vous avez ce que vous voulez !



TourMaG - Vous êtes modeste.



Sandrine de Saint-Sauveur : Non franchement et vous savez c’était beaucoup plus compliqué de faire le job à l’aéroport ou je faisais de la supervision de vols pour Nouvelles-Frontières avec des avions qui n’arrivaient pas !



TourMaG - Et ce job à l’aéroport c’était déjà une attirance pour le milieu de l’aérien ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Complètement parce que là encore pour moi l’avion cela veut dire partir, aller voir et même encore aujourd’hui cette idée me fascine.



TourMaG - Ce travail à l’aéroport c’était pendant vos études ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Non c’était juste après les études où il fallait faire des stages.



Ce travail m’a plu. J’adorais c’était drôle, rock’n roll, c’était la vie. J’avais 23 ans, je fumais comme un pompier et passait mes nuits à Venice Beach…



Jean-Louis Baroux : Tu gagnais ta vie toute seule.



Sandrine de Saint-Sauveur : Oui, et c’était dur quand même. Mais cela a été un magnifique apprentissage. J’avais aussi travaillé à l’aéroport pour AOM.



Je pense qu’on ne peut pas comprendre le monde de l’aérien sans ces expériences sur le terrain.