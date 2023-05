Aérien : la défiance des Français est encore modérée...

Alors que le trafic aérien mondial approche (et parfois dépasse dans certaines régions) de son niveau de 2019, la question de la croissance du trafic et de son empreinte environnementale redevient de plus en plus centrale.Que ce soit à l’échelle mondiale ou européenne, différents plans de transition du secteur aérien ont été élaborés avec pour objectif une neutralité carbone à l’horizon 2050. Tous ces plans ont pour point commun d’accorder une place importante aux solutions technologiques dans la transition écologique du secteur aérien. Des innovations concernant les avions, les moteurs, les carburants ou les énergies sont donc attendues pour permettre au secteur aérien de réduire son empreinte environnementale.Avec rigueur et méthodologie dans ses approches statistiques, la Chaire Pégase apporte des éléments de réponses.