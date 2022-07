Aérien : revalorisation des salaires minimums pour le personnel au sol

La revalorisation des sept premiers niveaux de salaire de la grille issue de ce nouvel accord salarial est de plus de 6% par rapport à l’accord déjà signé en janvier 2022 ; soit une augmentation annuelle entre 1 100€ et 1 417€ pour les salariés sur ces premiers niveaux, indique le communiqué de la FNAM.



Cette revalorisation porte la rémunération annuelle minimale du 1er niveau de la grille pour un salarié à temps plein présent sur une année à plus de 11% au-dessus du SMIC annuel actuel ajoute la fédération.



Hélène Clavé, Déléguée Générale Adjointe en charge des Affaires Sociales à la FNAM, se réjouit de cet aboutissement : « Ces 2 accords traduisent un dialogue social de qualité et responsable dans la branche professionnelle de tous les acteurs (organisations syndicales et employeurs) qui a permis de trouver un compromis malgré le contexte économique fragile, instable et incertain du secteur.



Nous avons effectué un travail en profondeur pour la nécessaire attractivité du transport aérien en France et nous nous félicitons tant du résultat que de l’implication des différents acteurs sociaux de la branche tout au long des négociations. »