Aérien : vers une grève au Maroc de 15 jours ?

Dans un communiqué le bureau National des Contrôleurs Aériens membre du syndicat National de ONDA a indiqué qu'il a "montré un niveau très élevé de maturité et de sagesse lors des rencontres avec l'administration mais malheureusement les négociations sur l'accord du 3 août 2022 et les points restant du protocole d'accord de 2019 et de son annexe se sont soldées par une retentissant échec".



Pour l'heure les compagnies aériennes n'ont pas encore communiqué sur d'éventuelles suppressions de vols, ou retard.