Agences - TO : deux univers vraiment irréconciliables ? 🔑

Je ne pense pas que les tensions entre la production et la distribution datent de l’après-pandémie, c'est un problème plus ancien.



Nous le voyons sur le Help Desk, beaucoup d’agences qui produisaient avant le covid se sont redirigées vers les TO

Cet été les délais étaient parfois un peu longs, avec de plus en plus de clients qui sont internautes. Les habitudes des voyageurs ont changé, ils veulent que nous nous adaptions à leurs horaires et plus aux nôtres,

De plus en plus de choses se font par mail et/ou par téléphone.



Nous nous sommes organisés en interne, pour rester joignables. Dans une entreprise, il faut que ce soit donnant donnant et que tout le monde s'y retrouve,

Si à un moment donné, b[le métier n'est que de la technologie

" recadre Jean-Charles Franchomme. Avant le covid, rappelez-vous les patrons d'agences ventant les bienfaits du sur-mesure, de passer en direct avec les réceptifs et les hôteliers. Puis en mars 2020, le monde se ferme, les prestataires à destination aussi.Des professionnels français n'ont pas revu toutes les sommes versées. Par confort, des points de vente sont revenus vers les TO puis d'autres s'en sont éloignés en raison d'une réactivité pas assez grande des équipes de production." prévient le cofondateur du CDMV. A titre d'exemple, l'agence Monde Authentique a pris le parti de fermer l'agence les samedis. Le point de vente est ouvert 50h par semaine contre 60 heures.Une décision qui n'affecte pas la rentabilité de l'agence, ni l'accessibilité des clients aux agents de voyages." estime Frédéric d’Hauthuille le gérant de Monde Authentique.Et alors que la réactivité attendue n'est pas toujours au rendez-vous, avec les services des TO, les vendeurs se débrouillent autrement..et une addition de case à cocher sur un ordinateur,l’agence décrypte ce dont à besoin le client, nous sommes co-créateurs du voyage. Nous sommes partenaires," affirme Olivia Calvin, la patronne de Climats du monde.