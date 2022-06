Air Caraïbes lance Air Caraïbes Connect avec Resaneo

Une fois la réservation effectuée, le passager a jusqu’à 24h avant son départ pour ajouter des prestations et modifier sa réservation depuis son suivi de commande en ligne.



Resaneo devient l’interlocuteur unique du voyageur. " En cas de correspondance manquée à la suite du retard ou de l’annulation d’un vol, les clients sont totalement couverts, accompagnés et redirigés vers un autre vol afin de leur assurer une arrivée à destination la plus agréable possible " indique un communiqué de presse.



" Aucune avance de frais ne leur sera demandée, Resaneo s’occupe de tout et prend tout en charge ."



François Garrabos, Directeur Transport de Resaneo, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir faciliter les voyages des clients d’Air Caraïbes au départ des villes de province ou d’Europe. A l’image de notre site, pratique et intuitif, notre vocation première est de simplifier l’accès de nos clients à l’ensemble des destinations de leur choix. »