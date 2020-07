Air France - KLM : Orchestra intègre les services NDC

Air France-KLM a certifié la connexion NDC à la plateforme Orchestra dans la dernière version de ses APIs NDC (18.2).



Orchestra a ainsi intégré "au sein de sa plateforme les services NDC d’Air France-KLM permettant désormais aux voyagistes l’accès aux tarifs publics et privés ainsi que la possibilité d’ajouter des options payantes lors de la réservation" indique un communiqué de presse qui ajoute que "Orchestra est de plus le premier acteur sur le marché français à proposer les fonctions de back-office".



« Nous sommes ravis de disposer des services NDC d’Air France-KLM qui sont très attendus par le marché. Des mises en oeuvre auprès de nos clients vont se dérouler au cours du second semestre de cette année » Christian Sabbagh, Président Fondateur d’Orchestra.