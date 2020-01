Air France recrute ses PNC alternants pour l'année 2020

Excellent relationnel, rigueur, bonne présentation et capacité à travailler en équipe sont nécessaires.



Par ailleurs, la succession de périodes de travail et de repos peuvent conduire à travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés ce qui requiert une excellente condition physique.



La ponctualité et la disponibilité sont également de rigueur tout au long de la mission.



Les candidats devront également satisfaire aux critères suivants :



- Avoir au minimum un niveau baccalauréat ou une attestation de reconnaissance de niveau d'études IV (pour tout renseignement concernant cette attestation contacter le CIEP)



- Etre ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne



- Être titulaire d’une certification en Anglais d’un niveau B1 minimum datant de moins de 2 ans (TOEIC score minimum 550, TOEFL IBT score minimum 42, BULATS score minimum 40, IELTS score minimum de 3.5, CAMBRIDGE score minimum PET obtenu).



Une expérience en tant que PNC n’est pas nécessaire pour postuler. Idem, être détenteur du CCA n’est pas obligatoire.