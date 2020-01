Airbnb : 58 M€ de taxe de séjour versées aux villes françaises

Airbnb annonce avoir versé 58 millions d'euros de taxe de séjour aux villes françaises, pour l'année 2019, un montant qui aurait doublé par rapport à l'an passé (24 millions d'euros).



Pour l'année 2019, les trois collectivités ayant reçu les plus importants montants de taxe de séjour de la part d'Airbnb sont la ville de Paris (15,3M€), ainsi que les métropoles de Marseille (2,3M€) et Nice (1,8M€) informe la plateforme dans un communiqué de presse.



Dans le détail, le spécialiste de la location reverse " cette année plus de 10,5M€ de taxe de séjour à des villes françaises de moins de 3 500 habitants, soit un montant plus de trois fois supérieur à l'an dernier (3,2M€) ".