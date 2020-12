Airbnb : il est possible de suivre son introcution à Wall Street en direct (vidéo)

L’opération valorise la plateforme de locations de logements à environ 39 milliards d'euros, sans avoir aucun mur ou presque. L'introduction se passe dans la pire crise de l'histoire du tourisme et surtout après un vaste plan de départ chez Airbnb.Début mai, près d'un quart des salariés de la plateforme ont été licenciés soit 1 900 personnes dans le monde. Alors qu'Airbnb a pivoté durant la crise, pour proposer des locations de longue durée, reste à savoir si l'entreprise sera repartir après la crise.En plus d'être diffusée en direct la cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct sur la tour du NASDAQ à New York. Airbnb a fait don d'une part de l'espace publicitaire dont nous disposons pour l'occasion sur la tour du NASDAQ à Fridays for Future, l'organisation créée par Greta Thunberg en faveur de la lutte contre le changement climatique.