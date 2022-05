Airbnb : vers la fin des remboursements liés au covid

Certains dans l’industrie du voyage ont arrêté ce type de politique il y a des mois, tandis que d’autres n’en ont pas fourni du tout.



Après consultation de nos conseillers médicaux, ainsi que de notre communauté, nous pensons que le moment est venu de prendre la même mesure,

nous mettons à jour notre politique sur les circonstances atténuantes afin de ne plus couvrir les circonstances liées à la covid-19 comme motif de remboursement des réservations effectuées à compter de cette date



Les conditions d'annulation de l'hôte s'appliquent selon les modalités habituelles.

une politique d’annulation modérée ou flexible,

" justifie la plateforme.En mars 2020, Airbnb avait renforcé sa politique relative aux cas de force majeure, afin de rassurer les voyageurs et les hôtes. Cette prise de position permettait de protéger donc les deux parties en cas d'imprévus survenant après la réservation.Dans un post publié en fain de semaine dernière, il est possible de lire que "Dorénavant coté en bourse, le géant américain du tourisme entend aussi se préserver d'annulation de dernières minutes, alors même que l'épidémie n'est plus aussi dangereuse qu'à ses débuts.Malgré tout près des deux tiers des annonces actives offriraient "" permettant aux clients d’annuler au moins cinq jours avant l’enregistrement et même dans certains cas jusqu’à 24 heures avant l’enregistrement.Alors que certains annonçaient que la flexibilité serait un acquis de la crise, celle-ci pourrait bien n'être qu'un mirage...