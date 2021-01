Alain Battisti (Fnam) : "mieux vaut sacrifier le court terme, pour libérer le voyage cet été"

TourMaG.com - Pour vous tant que le gouvernement maintient ses aides pour le secteur, il n'y a pas de crainte à avoir ?



Alain Battisti : Nous avons un enjeu celui d'être prêts pour la reprise de la saison à savoir au début juin, donc au milieu de l'année. Pour cela, mieux vaut sacrifier le très court terme, pour stabiliser l'épidémie, permettre la vaccination et surtout libérer le voyage pour l'été.



Pour le long-courrier, les premiers mois de l'année ne sont pas propices. C'est une période creuse pour l'aérien et le tourisme. Sachant qu'il n'y a plus de voyageurs business, la seule clientèle qui tirait le trafic vers le haut, c'est la clientèle domestique.



Il va falloir libérer les voyageurs loisirs pour juin et envisager une fin d'année beaucoup plus sereine.



TourMaG.com - Que représente le début de l'année 2021 en terme de trafic ?



Alain Battisti : Les 15 permiers jours du mois ont été plutôt pas trop mal orientés, grâce uniquement aux DOM-TOM, le reste n'a pas fonctionné. Le niveau de réservation sur les Antilles, Réunion et Guyane a résisté un petit peu.



Après le niveau est calamiteux. L'ensemble du trafic reste dans des proportions calamiteuses et le trafic DOM-TOM oscille entre 25 et 50% par rapport à la normale.



Sauf que ce que je vous dis n'est déjà plus d'actualité, car les courbes retombent déjà, c'est fait. Après les vacances de Noël, il y a eu un effet de résistance qui s'effondre.