Allibert Trekking adopte une nouvelle identité pour élargir sa clientèle [ABO]

« Sur les salons, des gens nous disaient régulièrement : c’est beau, vos images, mais Allibert Trekking, ça doit être dur. Donc ce n’est pas pour moi »

« Il était temps de recoller à notre réalité, tout en restant ce que nous sommes, un spécialiste de l’aventure, et sans renier l’héritage qui reste une force »

« L’aventure est une question de point de vue »

« L’ascension d’un sommet reste une forme d’aventure, mais dormir sous une tente, découvrir la nature ou simplement sortir de son quotidien peut aussi en être une »,