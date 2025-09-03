TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Alpine Collection s'implante en Suisse

A Grimentz, le resort 5* Guernerés abritera 37 appartements haut de gamme et 16 chalets


Après avoir signé des adresses d'exception dans les plus belles stations françaises, Alpines Resorts, entité du groupe Alpine Collection, s'implante à Grimentz, dans le Valais suisse.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

Ambiance élégante et chaleureuse du Resort Guernerés (© Alaxandraz Gaussin DSC/ Alpines Resorts)
Ambiance élégante et chaleureuse du Resort Guernerés (© Alaxandraz Gaussin DSC/ Alpines Resorts)
IFTM TourMaG Party
Après avoir signé des adresses d’exception dans les plus belles stations des Alpes françaises - de Courchevel à Val d’Isère, en passant par Méribel et Les Gets-, Alpine Resorts, amorce un tournant stratégique avec l’ouverture de son tout premier resort à l’international.

C’est au cœur du canton du Valais, dans le village préservé de Grimentz, que le resort 5* Guernerés ouvrira ses portes en décembre 2025.

A lire aussi : Stations de ski : l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise

Niché sur les hauteurs de ce village emblématique du Val d’Anniviers, à Grimentz, le resort 5* Guernerés incarne l’équilibre parfait entre authenticité et élégance contemporaine. Le resort abritera 37 appartements haut de gamme en résidence avec services hôteliers ainsi que 16 chalets, certains individuels et d’autres divisés en plusieurs appartements, offrant des vues panoramiques à couper le souffle.

L’offre est complétée par un restaurant bistronomique, un bar lounge panoramique, un espace bien-être de 700 m2 avec piscine intérieure - extérieure, un ski shop intégré, un kids club et une conciergerie personnalisée.

Fidèle à l’ADN d’Alpine Resorts, le resort 5* Guernerés offre la possibilité de séjourner dans des appartements au confort absolu, tout en profitant de services hôteliers d’exception.

Alpine Collection : Immobilier et hôtellerie

Autres articles
Alpine Resorts, spécialiste de l'hôtellerie haut de gamme et de luxe dans les Alpes françaises, est l'une des deux entités de Alpine Collection qui compte aussi Alpine Lodges, constructeur et promoteur immobilier.

Alpine Lodges propose un accompagnement sur-mesure en architecture et décoration d'intérieur.

Alpine Resorts offre des expériences de séjour combinant biens d'exception et services hôteliers, et assure l'exploitation de l'ensemble des biens hôteliers.

Fondé en 1997, Alpine Collection aspire à "collectionner les instants et à façonner les souvenirs" à travers ses deux métiers.

A lire aussi : A Tignes, un projet immobilier qui va tout changer

Le groupe Alpine Collection met en avant son engagement en faveur de constructions durables et de matériaux écoresponsables pour limiter son empreinte carbone. Il contribue à des initiatives de reboisement en France et a déjà planté plus de 3,5 hectares d'arbres.

Lu 185 fois

Tags : alpine collection
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 3 Septembre 2025 - 16:38 Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Mercredi 3 Septembre 2025 - 10:15 Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences

ANA

Brand news LuxuryTravelMaG

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d'exception du MSC Group, connaît une croissance...
Dernière heure

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Alpine Collection s'implante en Suisse

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Fontainebleau (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Marseille St Barnabé 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Partez en France

Partez en France

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid
Production

Production

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026
AirMaG

AirMaG

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpine Collection s'implante en Suisse

Alpine Collection s'implante en Suisse
HotelMaG

Hébergement

B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

B&amp;B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias