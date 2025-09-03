Alpine Collection s'implante en Suisse

Après avoir signé des adresses d’exception dans les plus belles stations des Alpes françaises - de Courchevel à Val d’Isère, en passant par Méribel et Les Gets-, Alpine Resorts, amorce un tournant stratégique avec l’ouverture de son tout premier resort à l’international.
C’est au cœur du canton du Valais, dans le village préservé de Grimentz, que le resort 5* Guernerés ouvrira ses portes en décembre 2025.
Niché sur les hauteurs de ce village emblématique du Val d’Anniviers, à Grimentz, le resort 5* Guernerés incarne l’équilibre parfait entre authenticité et élégance contemporaine. Le resort abritera 37 appartements haut de gamme en résidence avec services hôteliers ainsi que 16 chalets, certains individuels et d’autres divisés en plusieurs appartements, offrant des vues panoramiques à couper le souffle.
L’offre est complétée par un restaurant bistronomique, un bar lounge panoramique, un espace bien-être de 700 m2 avec piscine intérieure - extérieure, un ski shop intégré, un kids club et une conciergerie personnalisée.
Fidèle à l’ADN d’Alpine Resorts, le resort 5* Guernerés offre la possibilité de séjourner dans des appartements au confort absolu, tout en profitant de services hôteliers d’exception.
Alpine Collection : Immobilier et hôtellerie
Alpine Resorts, spécialiste de l'hôtellerie haut de gamme et de luxe dans les Alpes françaises, est l'une des deux entités de Alpine Collection qui compte aussi Alpine Lodges, constructeur et promoteur immobilier.
Alpine Lodges propose un accompagnement sur-mesure en architecture et décoration d'intérieur.
Alpine Resorts offre des expériences de séjour combinant biens d'exception et services hôteliers, et assure l'exploitation de l'ensemble des biens hôteliers.
Fondé en 1997, Alpine Collection aspire à "collectionner les instants et à façonner les souvenirs" à travers ses deux métiers.
Le groupe Alpine Collection met en avant son engagement en faveur de constructions durables et de matériaux écoresponsables pour limiter son empreinte carbone. Il contribue à des initiatives de reboisement en France et a déjà planté plus de 3,5 hectares d'arbres.
