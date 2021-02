Antilles : Air France va tester un pass sanitaire à partir du 11 mars 2021

ICC AOKpass, est partenaire de nombreux laboratoires à travers le monde, dont les groupes Cerballiance et Biogroup en France. Elle a été cofondée par la Chambre de Commerce Internationale (ICC) et les leaders mondiaux du secteur des services de santé et de certification, International SOS et le groupe SGS.



Avec un vaste réseau international de plus de 80 000 cliniques et prestataires de soins accrédités déjà identifiés, ICC AOKpass vise à devenir le tiers digital de confiance au niveau mondial assurant la certification et la vérification des informations internationales de santé.



ICC AOKpass ne recueille aucune information médicale de ses utilisateurs, et respecte les standards médicaux ainsi que les normes gouvernementales et industrielles pour garantir un voyage en toute sécurité et ce dans un contexte réglementaire complexe.



MedAire, filiale d’International SOS, est le partenaire de l'industrie aéronautique depuis 1985. MedAire fournit des solutions intégrées de santé et de sécurité, à plus de 150 compagnies aériennes parmi les plus importantes au monde et à plus de 4 000 avions privés, dont 75 % opérant pour des sociétés du Fortune 100. MedLink, le Centre Mondial de Réponse de MedAire, traite des milliers d'appels par an pour aider les équipages et les passagers à gérer les événements médicaux et de sécurité en vol et au sol, avec la possibilité de contacter 24h/24 et 7j/7 des médecins, des infirmières et des spécialistes de la sécurité aérienne.