Antilles françaises : sous la plage, les pavés ? 🔑

Bref. Il va falloir se retrousser les manche. Le chantiers ne manquent pas. Par exemple, [repenser l’organisation du développement économique et touristique de nos territoires d’Outre-mer. Revoir globalement la répartition et l'harmonisation de la fiscalité ultramarine. Mettre fin à des niches contreproductives...]b



Et il ne faudra pas traîner. Il y a des priorités à court terme, telles la remise à plat et la reprise en main du “mille-feuilles” administratif, avec une nouvelle gouvernance en partenariat avec les instances socio-professionnelles représentatives.



Si la desserte aérienne n'est plus un problème (il y aurait presque excès de capacité...) les infrastructures d'accueil et leur montée en gamme, font partie des impératifs. Il en va de même de l'indispensable formation ad hoc.



Le développement du tourisme est une chose trop sérieuse pour être confiée uniquement aux politiques. Ceux-ci ne manquent pas une occasion de se gargariser (comme en métropole) des chiffres de la fréquentation touristique.



Mais est-ce là la priorité, même si la promotion ne doit pas être négligée ? Se préoccupent-ils des retombées et de l’impact sur l’emploi ? Poser la question...



Bref, il est temps de se pencher sérieusement sur ces territoires pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans la misère et le sous développement. La valorisation d'un tourisme raisonné et durable est certainement la meilleure réponse à la révolte et l'attitude insurrectionnelle qui gagne les Antilles.