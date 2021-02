Au lieu d'être virtuel, demain le tourisme pourrait devenir phygital ?

En somme, il y a aussi toute une population à éduquer, que sont les clients, mais aussi des patrons qui doivent comprendre l'importance du marché.



S'il faut le rappeler, l'innovation et le digital permettent de faire vivre le voyage à tout moment. Le grand rêve de tous les acteurs du tourisme.



" Toutes ces technologies sont accessibles, mais pas obligatoires. Elles offrent la possibilité de vivre l'avant, le pendant et l'après voyage, " selon Antoine Lacarrière, expert des technologies immersives.



Comme toujours avec les nouvelles technologies, ou les innovations, se pose la question de la rentabilité. Nous avons pu le voir avec les influenceurs, dont maintenant, plus personne ne remet en cause le travail et les retombées.



Pour l'innovation, le retour sur investissement est mesurable et il existe.



"Il existe des solutions pour toutes les bourses, mais encore faut-il savoir mesurer ce que ça coûte et rapporte. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter les choses," confie le cofondateur Sky Boy.



Ainsi, il ne faut pas faire pour faire, mais savoir que ce que nous voulons faire. La technologie vient au service de l'humain et de l'entreprise, non pas en concurrence.



Tous comme l'événementiel sera phygital, le tourisme devra l'être aussi.



" La dualité entre le réel et le virtuel va tomber. Les jeunes ne se posent plus de savoir s'ils achètent dans le virtuel ou le réel. Demain, il n'y aura plus de frontières entre le virtuel et le réel, il ne faut plus avoir peur, " conclut François-Xavier Goemaere, cofondateur Sky Boy.



Pour s'en rendre compte, il suffit de voir l'évènementiel, mais aussi le secteur du luxe, deux entités ayant très vite bascucler, sans craindre la problématique de la cannibalisation.



La réalité n'est jamais ou rarement radicale, elle se trouve bien souvent à mi-chemin...