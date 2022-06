Biokérosène : "le sujet n'est pas de concurrencer le prix du pétrole !" 🔑

TourMaG : Que représentera le marché des biokérosènes, à l'orée 2050 ? En prenons en compte, comme vous l'avez dit qu'il sera nécessaire de multiplier la production par 500.



Marc Delcourt : Aujourd'hui, sur un total de kérosène aviation d’environ 200 millions de tonnes, nous sommes à 100 000 tonnes de biokérosène.



C’est minuscule : moins de 1 pour mille.



Dans les scénarios de prospectives, il existe différents gisements : les biokérosènes à base de sucres, comme le notre, soit à base d'huiles et d'autres comme les déchets municipaux.



Nous espérons mettre en place une usine en dizaines de milliers de tonnes d’ici la fin de la décennie, dont une partie de la production alimentera le transport aérien.



TourMaG : Est-ce à l'Etat d'obliger les compagnies à se tourner vers des carburants plus propres et à prendre en charge cette transition ? L'aérien sera plus couteux à l'avenir.



Marc Delcourt : Il faut une vision politique, et l’adhésion des électeurs.



C'est un enjeu vraiment vital pour l'aérien de moins polluer. S'il ne s'empare pas réellement du sujet, mon avis est que le transport aérien sera drastiquement réduit dans dix prochaines années.



Les solutions ont un coût, mais elles sont nécessaires pour que ce secteur pérennise son activité à long terme.



TourMaG : Pour produire, vous utilisez les substituts de nos productions agricoles. Ne faudra-t-il pas énormément de terres cultivables pour répondre à la demande des biocarburants ?



Marc Delcourt : C'est un débat intéressant et complexe.



Aujourd'hui, nous gaspillons un tiers de nos ressources agricoles, et nous utilisons également une grande partie de nos ressources agricoles pour produire de la viande, avec un rendement exécrable.



Les marges de manœuvre sont donc importantes : une partie des terre agricoles, qui doit rester modérée, peut absolument être consacrée au transport. A l'avenir nous aurons probablement une utilisation différente, et plus diverse, de ces terres.