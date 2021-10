Bonza Airlines se rêve comme la 1ère low cost indépendante d'Australie

Fondée par Tim Jordan, un expert de l'aérien ayant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, la start-up à l'image d'un Volotea entend se développer sur " des liaisons intérieures de loisir de point à point qui ne sont pour la plupart pas desservies actuellement. "



Alors que les autres acteurs du marché se tirent la bourre sur le triangle Brisbane, Melbourne et Sydney.



Bonza Airlines volera en Boeing 737 MAX 8, avec 186 sièges tous en classe économique. La jeune pousse entend débuter ses opérations avec 3 appareils et elle élargira sa flotte en temps voulu.



Avec un marché de seulement 25 millions de personnes, actuellement privé de touristes internationaux, le pari pris peut-il est remporté ?



" Bonza Airlines est bien placée pour combler le vide laissé par le départ de Tigerair et mettra la pression sur les acteurs historiques, Qantas Airways et Virgin Australia.



Il y a un vide sur le marché pour un nouveau transporteur à bas prix, et Bonza Airlines s'y inscrit parfaitement, " partage Gus Gardner, analyste associé en voyages et tourisme chez GlobalData.



Ce petit marché pourrait donc être bousculé par Bonza Airlines, alors même que la concurrence est relativement faible en Australie



" La concurrence entre les compagnies aériennes est restée faible et les communautés mal desservies ont souffert.



Le lancement d'une nouvelle compagnie à bas prix sera accueilli positivement par ceux qui recherchent des options de voyage moins chères. Le COVID-19 a mis à rude épreuve le budget des voyageurs et le désir de s'évader en vacances a considérablement augmenté, " poursuit l'analyste.



Le premier vol est attendu pour le milieu de l'année 2022. Espérons que les frontières de l'Australie seront ouvertes d'ici là...