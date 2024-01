BtoB : un agent de voyages lance son site de réservation aérienne ! 🔑

" Je voulais proposer un nouveau concept. je rencontre beaucoup de monde et j'ai compris que le service après-vente était très déficient dans ce secteur d'activité. L'expertise des agences de voyages n'est pas très bonne, elles manquent d'humains, " analyse le DG de Kotan Voyages.



Et cette dimension humaine, autre que de passer dans une petite agence, résulte surtout du service clients sur WhatsApp.



Sur le célèbre réseau social, le client qu'il soit un voyageur ou une agence de voyages est directement en relation avec le professionnel. Il peut aussi remplacer les professionnels du tourisme et se charger du service client.



Le service de réservation est principalement destiné aux agences de voyages non-IATA.



" Pour me couvrir, je demande un versement immédiat à la réservation.



Je ne peux pas me permettre d'avancer de l'argent, alors que je verse le BSP toutes les semaines. Je suis une petite structure, je dois me prémunir contre les impayés. "



Les ambitions ne sont pas hors sol, puisque l'entrepreneur espère attirer une poignée d'agences de voyages.