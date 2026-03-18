CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

Pour répondre à cette attente, ATR prévoit de publier prochainement un guide pratique destiné aux structures souhaitant intégrer la durabilité dans leurs voyages de groupes.



Ce guide présentera les bénéfices des offres responsables, des leviers d’action concrets et des arguments pour convaincre leurs bénéficiaires.



À l’automne 2026, il sera complété par une grille de critères RSE, un outil simple et opérationnel pour évaluer et sélectionner des voyages alignés avec des engagements sociaux et environnementaux.