CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) s’est penché sur les spécificités du voyage de groupes - Depositphotos.com, BiancoBlue
Chaque année, des milliers de Français partent en vacances grâce aux voyages de groupes proposés par les CSE, COS, associations ou clubs.
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, l’association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) s’est intéressée aux pratiques et attentes de ces acteurs afin d’encourager l’intégration de démarches durables dans leurs offres.
Entre juin et décembre 2025, ATR et ses membres spécialisés dans les voyages de groupes ont mené une enquête auprès de 148 structures, principalement des CSE et COS.
L’objectif est de mieux comprendre leur rapport au tourisme responsable et identifier les leviers pour le développer.
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, l’association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) s’est intéressée aux pratiques et attentes de ces acteurs afin d’encourager l’intégration de démarches durables dans leurs offres.
Entre juin et décembre 2025, ATR et ses membres spécialisés dans les voyages de groupes ont mené une enquête auprès de 148 structures, principalement des CSE et COS.
L’objectif est de mieux comprendre leur rapport au tourisme responsable et identifier les leviers pour le développer.
Des acteurs concernés mais encore freinés par l’organisation
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Selon les résultats, 66% des répondants se déclarent concernés par le tourisme responsable et souhaitent évoluer vers des pratiques plus durables.
Pourtant, malgré l’intérêt marqué pour ces offres, plusieurs obstacles persistent.
Si le budget reste le critère principal dans le choix d’un voyage, la découverte, la qualité du séjour et le confort (temps de transport, facilité de réservation, guides…) restent des priorités.
Les acteurs interrogés estiment que le tourisme responsable repose d’abord sur les aspects humains, sociaux et locaux, avant les seuls critères écologiques.
Mais le principal frein reste organisationnel, avec un manque d’informations et de solutions accessibles pour intégrer des offres durables.
Pourtant, malgré l’intérêt marqué pour ces offres, plusieurs obstacles persistent.
Si le budget reste le critère principal dans le choix d’un voyage, la découverte, la qualité du séjour et le confort (temps de transport, facilité de réservation, guides…) restent des priorités.
Les acteurs interrogés estiment que le tourisme responsable repose d’abord sur les aspects humains, sociaux et locaux, avant les seuls critères écologiques.
Mais le principal frein reste organisationnel, avec un manque d’informations et de solutions accessibles pour intégrer des offres durables.
Vers des outils pratiques pour accompagner la transition
Pour répondre à cette attente, ATR prévoit de publier prochainement un guide pratique destiné aux structures souhaitant intégrer la durabilité dans leurs voyages de groupes.
Ce guide présentera les bénéfices des offres responsables, des leviers d’action concrets et des arguments pour convaincre leurs bénéficiaires.
À l’automne 2026, il sera complété par une grille de critères RSE, un outil simple et opérationnel pour évaluer et sélectionner des voyages alignés avec des engagements sociaux et environnementaux.
Ce guide présentera les bénéfices des offres responsables, des leviers d’action concrets et des arguments pour convaincre leurs bénéficiaires.
À l’automne 2026, il sera complété par une grille de critères RSE, un outil simple et opérationnel pour évaluer et sélectionner des voyages alignés avec des engagements sociaux et environnementaux.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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