Cathay Pacific : le renouveau 🔑

Malgré cela, Cathay semble désormais être sur la bonne voie pour peu à peu reconstituer totalement son réseau et faire revenir les passagers dans les avions.



En Europe la liaison entre Barcelone et Hong Kong avait été interrompue en 2020 et a repris depuis l'été dernier. De même en ce qui concerne Milan, les vols vers Hong Kong viennent de reprendre en ce mois d’octobre.



Au départ de Paris, Cathay assure une liaison quotidienne. Londres, Manchester, Francfort, Madrid, Barcelone, Amsterdam et Zurich sont également desservies.



2023, l’année du retour au bénéfice n'avait vu que 56% du niveau de trafic d’avant la crise revenir, mais les remplissages en 2024, augmentent significativement.



« Nous prévoyons de rétablir 100 % des vols passagers d'avant la pandémie d'ici le premier trimestre 2025. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la connectivité, nous élargissons notre réseau depuis Hong Kong vers d'autres destinations, avec des vols vers plus de 80 destinations actuellement et plus de 100 prévues en 2025. Cette année, nous lançons 15 nouvelles destinations, dont neuf sont déjà opérationnelles, et les vols vers Dallas et Sendai débuteront en 2025. Au deuxième trimestre 2024, nous avions retrouvé 80 % de nos niveaux de vols passagers prépandémie, seulement 18 mois après la réouverture complète de Hong Kong, et restons en bonne voie pour atteindre 100 % début 2025. » précise Paul Johannes