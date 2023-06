Celestyal : Janet Parton nommée Vice-Présidente...

Je suis ravi d'accueillir Janet Parton chez Celestyal et je suis convaincu que ses solides compétences en matière de développement commercial et de leadership, ainsi que son sens aigu des affaires et sa capacité à diriger et à motiver des équipes performantes dans le secteur du voyage, s'avéreront inestimables, dans une période où nous continuons d'élargir notre présence sur des marchés clés.

Celestyal est une société très ambitieuse et je me réjouis de pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs, à savoir accroître sa présence sur les principaux marchés internationaux et consolider sa position en tant que principal fournisseur d'expériences de vacances multi-destinations primées en Grèce et en Méditerranée orientale