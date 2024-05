Click&Boat fête ses 10 ans avec des ambitions intactes 🔑

Par ailleurs, la plateforme s’appuie aussi sur Océans Voyages, une agence rachetée en 2019 qui lui permet de proposer vols, transferts ou la réservation d'hôtels à certains clients qui partent naviguer plusieurs jours.



Objectif affiché : « multiplier notre volume d’activité par trois en cinq ans ». Cela passe par « des nouvelles destinations, de nouveaux produits, des nouvelles typologies de bateaux ». Ainsi Click&Boat s’est lancé il y a un an sur la location fluviale.



Aujourd’hui, l'entreprise, qui emploie plus de 200 salariés répartis entre Paris et Barcelone, travaille à se rapprocher avec des « gros acteurs du voyage ».



« Les tests sont concluants , souligne Edouard Gorioux. Notamment sur la location de bateau à la journée, qui est un vrai service additionnel lors d’un séjour. De plus en plus de synergies commencent à se développer. »