Comment gérer sa stratégie de communication - marketing à l'ère du COVID-19 ?

L’usage desest à la hausse depuis le début du confinement. Selon une étude de la firme Sensor Tower, les téléchargements decomparativement à février pour atteindre un total de 6,2 millions aux États-Unis. Voici quelques bons exemples de l’utilisation des médias sociaux en ce temps de pandémie : Tourisme Portugal a changé son slogan #CantSkipPortugal pour #CantSkipHope. Une vidéo souligne qu’il est temps d’arrêter et que tous les attraits seront encore là après la crise. Visit Norway a partagé diverses photos et vidéos de la destination en identifiant #Dreamnowvisitlater. Allo Destinations a lancé le mot-clic #Jevoyageplustard en encourageant les gens à reporter leur voyage.- Les agences de voyages font la promotion du mot-clic #Changeovercancel. Tourisme Montréal est aussi actif sur les plateformes et encourage les voyageurs à revenir plus tard. Sur Instagram, on pouvait lire « Ne bougez pas. Montréal vient vers vous » avec le mot-clic #VisitUsLater #APlusTard. Kabania, une entreprise de location de cabanes dans la forêt, a publié les capsules Inspiration Zéro Déchet à écouter dans le confort de la maison.- Inspiré de Marseille, l’Office de Tourisme de Montpellier lance le mot-clic #FenetreSurMontpellier et invite les gens à partager des photos de la ville à partir de leur fenêtre. Visit Britain mise sur le partage de leur culture et de leurs traditions en suggérant entre autres des films, des séries télévisuelles, des artistes musicaux, ou encore des anecdotes, sur leurs médias sociaux. Visit Estonia a repris le mot-clic assez percutant #staythefuckhome pour inciter les voyageurs à revenir plus tard.- VisitBrighton a changé son nom pour DoNotVisitBrighton accompagné du mot-clic #stayathome. Visit Argentina publie des photos de la faune et de la flore du pays en partageant des messages au ton humoristique. On peut y lire « laissez-nous les foules » sur une photo montrant un attroupement de manchots de Magellan.- Pol O Conghaile, l’éditeur voyage du média Irish Independant, a créé le mot-clic #WhenWeTravelAgain et invite les Irlandais à partager leurs anciennes photos du pays.