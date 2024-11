Contacter d'anciens employeurs : recrutement plus sûr et objectif ? 🔑

À ce jour, seule une minorité de recruteurs en France pratique la prise de références de manière systématique. Pourtant, elle peut jouer un rôle crucial dans la sécurisation des recrutements si elle est réalisée avec méthode et rigueur. Cette approche nécessite de bien choisir ses référents, de structurer l’entretien, et de poser les bonnes questions. Cela permet non seulement de bénéficier d’un retour authentique, mais également de projeter une image professionnelle auprès des candidats, leur prouvant ainsi l’engagement et le sérieux de votre démarche.



Attention néanmoins à ne pas surinvestir dans cette étape : elle n’est pas la solution miracle et ne remplace pas les autres outils d’évaluation. Bien utilisée, la prise de références est un atout de taille pour un recrutement plus sûr et mieux informé – un atout qui, bien que non exempt de limites, trouve toute sa place dans un processus de sélection exhaustif et éclairé.