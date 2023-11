Votre recrutement est-il éligible à l'aide à l'embauche ?

Pour rappel, parmi les principales aides au recrutement, on retrouve :- un ensemble d’aides liées à l’alternance : pour ces recrutements spécifiques, il existe un simulateur de calcul d’aides aux employeurs spécifiques accessible ici : SIMULATEUR DE CALCUL D'AIDES AUX EMPLOYEURS Étape 1/3 | Le Portail de l'Alternance (emploi.gouv.fr)- un ensemble d’aides liées à l’accueil et l’intégration de personnes en situation de handicap : pour ces recrutements, il existe un site dédié au secteur privé avec l’agefiph Votre demande d’aide financière | Agefiph et un site dédié au secteur public, celui du FIPHFP avec le catalogue de l’ensemble de interventions accessible ici : Nouveau Catalogue des interventions 2022-02.pdf (fiphfp.fr) - un ensemble d’exonérations à caractère géographique à savoir des exonérations en fonction des zones dans lesquelles les entreprises s’implantent et y embauchent de la main d’œuvre locale : zones BER ( bassin d’emploi à redynamiser), zones ZFU-TE (franches urbaines-territoires entrepreneurs), zones ZRD ( restructuration de la défense), zones ZRR (revitalisation rurale). Le site à consulter est celui de l’Urssaf : Exonérations ou aides à caractère géographique - Urssaf.fr qui permet d’accueillir pendant un mois maximum une personne afin de lui faire découvrir ses métiers, son secteur d’activité et de préparer ainsi au mieux son recrutement. Le site de référence sur le sujet est celui de Pôle Emploi : Anticipez vos recrutements avec l’immersion professionnelle |Pôle emploi (pole-emploi.fr)