Coronavirus : French bee et ATN collaborent pour réacheminer les passagers de Polynésie

De nombreuses dispositions de santé publique ont été prises et sont applicables à l’arrivée au fenua à la fois par l’Etat français, et également par les autorités du Territoire.



French bee, a bien entendu, pris toutes les dispositions nécessaires à leur application, et a redéployé son exploitation via Pointe-à-Pitre en raison des contraintes complémentaires imposées également par les USA, puis le Canada.



Le vol French bee opéré le 15 mars au départ de Paris a ainsi b[permis d’acheminer 150 clients à l’aller et 180 au retour.



« Toutefois dans le cadre de l’application la plus stricte des mesures annoncées, et pour donner suite au discours du Président de la République, nous avons décidé de suspendre à compter du 18 mars et pour une durée de quinze jours notre desserte vers Papeete, » déclare Marc Rochet, Président de French bee.