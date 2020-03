Coronavirus : le tourisme sacrifié sur l’autel de la politique ?

Je suis d’un naturel farouchement anti-complotiste.



Plutôt sincère et droit dans mes bottes en ce qui concerne mes opinions politiques et citoyennes. J’ai voté pour Emmanuel Macron, comme beaucoup d’entre vous.



J’ai voté pour un homme nouveau, entouré de gens nouveaux, des “vrais gens” (comme on dit à la télé), comme vous et moi, sans casseroles (?) et qui voulaient réformer la France et faire de la politique autrement, croyais-je.



Mes sentiments n’ont pas changé. Mais je dois dire que la conduite de l’action gouvernementale face à la crise du Coronavirus, me déçoit profondément et c’est un euphémisme...



Le tout relayé par les médias grand public (manipulés, eux aussi ?) qui en ont fait des tonnes. Ce lundi matin, pour la première fois, j’ai eu une hésitation avant d’allumer la radio. Pas envie d’entendre déverser le tombereau macabre des nouveaux cas, la comptabilité malsaine et complaisante des malheureuses nouvelles victimes...



Mais exit les états d’âme, venons-en aux faits.



L’”amateurisme” ministériel et les bourdes successives en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire, m’interpellent. Pas vous ?