Costa Croisières annule les croisières jusqu'au 12 mars 2021

Costa Croisières a décidé de reporter la reprise de ses croisières au 13 mars 2021.



La compagnie estime que "l'ensemble des restrictions actuelles ne permettent pas à ses clients de bénéficier d'une expérience optimale ni de pouvoir explorer pleinement les destinations des itinéraires proposés" .



Elle reprendra ses activités le 13 mars prochain avec le Costa Smeralda qui proposera des mini-croisières de 3 et 4 jours, ou une croisière de 7 jours (escales à Savone, La Spezia, Civitavecchia, Naples, Messine et Cagliari).



Toutes les croisières initialement prévues à bord des Costa Deliziosa, Costa Firenze et Costa Luminosa entre le 1er février et le 12 mars 2021 sont ainsi annulées.



Les nouveaux programmes pour ces trois navires seront annoncés prochainement. Costa informe les agences de voyage et les clients concernés par ces changements.