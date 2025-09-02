Cracovie, entre mémoire et modernité

Contigu au centre, le quartier de Kazimierz vibre de son histoire juive.



C’est ici, au 14e s., qu’une première communauté s’implante. Elle va y prospérer durant cinq siècles, jusqu’à la guerre 39-45.



En 1939, un quart des 250 000 habitants de Cracovie est de culture juive. La persécution nazie décimera cette population, transférée dans le quartier voisin ghetto de Podgórze, puis déportée vers les camps – dont celui d’Auschwitz, à 60 km.



Depuis 20 ans, ce quartier longtemps paupérisé retrouve son identité juive autour de lieux de culte et de mémoire et d’une indéniable animation boutiquière.



Les rues Mieselza, Józefa et Szeroka en témoignent. Cafés et restaurants de cuisine juive côtoient synagogues, musées, cimetières juifs et quantité d’adresses de bouche, de boutiques et de galeries branchées où se mélangent touristes et Cracoviens.



Depuis la place Wolnica, la rue Mostowa conduit à la passerelle design, piétonne et cycliste qui, par delà la Vistule, mène à Podgórze.