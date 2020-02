CroisiMaG : une nouvelle "Verticale" débarque sur TourMaG.com

TourMaG.com poursuit sa stratégie de spécialisation.



Après "Voyages Responsables", et AirMag voici CroisiMag qui comme son nom l'indique mettra en exergue un produit de plus en plus plébiscité par le grand public (et donc par la Distribution) mais qui pose aussi de nombreuses questions au fur et à mesure de sa démocratisation.



L'industrie de la croisière est en train de prendre un nouveau virage avec des commandes record et une prise de conscience généralisée du secteur sur les questions de développement durable et responsable.



CroisiMaG veut devenir le porte-parole des professionnels et le trait d'union avec les armateurs.