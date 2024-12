Croisière de luxe : l’itinéraire inédit du PONANT pour l’été 2026 dévoilé

Conçu pour une exploration respectueuse de l’environnement marin, Le Ponant propose des activités nautiques telles que le stand-up paddle, le kayak à fond de verre, et des sorties en zodiac pour découvrir les criques ensoleillées. À bord, les passagers bénéficient d’un service haut de gamme dans l’esprit Relais & Châteaux, avec une gastronomie qui met à l’honneur les produits locaux et les saveurs méditerranéennes.



Les deux départs prévus, les 7 et 23 mai 2026, offrent un cadre idéal pour explorer la Riviera avant l’affluence estivale. Proposée à partir de 10 080 € par personne, cette croisière combine exclusivité, élégance et découverte. PONANT, avec son engagement en faveur d’un tourisme durable, continue d’innover en offrant des voyages inspirants et porteurs de sens.