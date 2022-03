Croisières musicales TMR/Costa : le verdict a été rendu à Marseille 🔑

De même, si le tribunal de Bordeaux considère Costa comme « responsable du dommage causé » au client, à Marseille, le Tribunal judiciaire va plus loin, en jugeant que Costa « a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l'égard de son co-contractant TMR qu'elle devra garantir de toute condamnation » .



Le jugement précise en effet, que Costa « ne rapporte aucune preuve aux débats qui justifie qu’entre le 12 et le 15 octobre 2020, Malte et/ou la Grèce ont modifié leurs conditions d'entrée pour des excursions faites par des Français.



Elle ne démontre pas plus que la France ait interdit le 15 octobre le retour en France de ses ressortissants qui auraient été à bord d'un navire.



Elle ne démontre aucune dégradation de la situation sanitaire au sein du navire entre le 12 et le 15 octobre et/ou des cas de Covid avérés. Elle ne démontre aucun refus d'accostage.



Dès lors, elle ne rapporte aucune preuve aux débats d’éléments objectifs justifiant d’une interruption de la croisière comme cela a été décidé le 15 octobre 2020 par Costa Croisières ».



Le croisiériste est donc condamné à « relever et garantir » l'agence de voyages au titre du préjudice matériel - soit la totalité du prix de la croisière - et du préjudice moral - à hauteur de la moitié de la somme estimée par la justice.



En effet, le Tribunal estime que les clients ont subi un préjudice moral du fait des changements de ports, des modifications d'acheminement, d'escales et d’excursions, mais aussi de l'arrêt de la croisière. « Les contrariétés et angoisses générées par une telle situation sont indéniables », indique le jugement.



A cela s'ajoute « le refus de toute indemnisation par TMR depuis le 16 octobre 2020 et l'échec de toutes les démarches amiables en vue de résoudre le litige » qui « n'ont pu qu'aggraver les conséquences morales et psychologiques de la situation ».