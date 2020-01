DITEX Top Cruise 2020, c'est possible... 5 millions de billets à 35€ pour aller au Ditex 2020 et Mymiles vous les rembourse !

les 18 et 19 mars prochain au Palais du Pharo à Marseille

En vlà un beau cadeau pour commencer l’année : la SNCF a décidé une opération spéciale petits prix jusqu’au jeudi 30 janvier 2020 inclus. Plus de 5 millions de billets à 35€ et moins pour voyager avec TGV INOUI et OUIGO en février, mars et avril. Et MyEventStory vous les rembourse lors de votre venue à Marseille avec les Mymiles accumulés.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Janvier 2020

