DRH VTF : "La fonction RH ne se transforme pas, elle s’étend" 🔑

Depuis la fin de la période COVID, le secteur du tourisme est très tendu, notamment sur les métiers de l’hôtellerie-restauration. Nous avons constaté un réel déficit de collaborateurs saisonniers qui ont quitté le secteur d’activité, après cette longue période d’arrêt d’activité.



Certain.es ont également pris conscience de la pénibilité de ces métiers et ont choisi de se réorienter vers des métiers à moindre contrainte (coupures, travail en soirée et le WE…).



Aujourd’hui, il y a beaucoup d’offres, moins de demandes ou des demandes plus exigeantes des candidats. Nous sommes obligés de nous adapter et de faire évoluer nos stratégies de recrutement et nos modes d’organisation pour pouvoir être attractifs.



Nous travaillons également à la fidélisation des collaborateurs, leur intégration et évolution par des temps de formation en intersaison.

Déjà, avant COVID, certains métiers, notamment de la restauration, étaient déjà en tension, sans doute liés à des difficultés d’attractivité du secteur au regard des conditions d’emploi.



Ces difficultés sont liées à plusieurs facteurs, notamment la crise sanitaire, qui a touché de plein fouet le secteur et entraîné la reconversion d’un certain nombre de professionnels, ainsi qu’une dynamique de création d’emploi, qui a provoqué une forte concurrence entre les secteurs d’activités et les opérateurs.



La crise a décuplé le sentiment d’insécurité lié à l’emploi, sans compter la réforme de l’assurance chômage qui est venue rajouter de la précarité dans un secteur où celle-ci est déjà présente, avec une majorité de recrutements en CDD.



Enfin, la question de la rémunération, d’autant plus dans une période de forte inflation, est centrale. Nous devons apporter des réponses très diversifiées, selon les situations d’emploi, tout en tenant compte des équilibres économiques.

D’une part, compte tenu de la pénurie de candidats, nous avons, pour certains métiers ne nécessitant pas une technicité particulière, privilégié le recrutement à partir des soft-skills. Notre activité est en premier lieu l’accueil du vacancier et la proposition d’un séjour de qualité.



Nous privilégions donc les candidats qui nous démontrent qu’ils disposent du sens de l’accueil et de la relation client, le sourire, la capacité de travailler en équipe et l’envie de bien faire. Nous sommes plus attachés à la personnalité, l’histoire de la personne, sa curiosité, que son CV.



D’autre part, plutôt que d’investir notre énergie pour recruter sur des métiers en tension, nous avons développé, avec des CFA partenaires, des parcours de formation en alternance, adaptés à notre saisonnalité, et qui nous permettent d’intégrer dans notre structure des jeunes, même non qualifiés, et de les accompagner dans un parcours professionnel jusqu’à l’obtention d’une certification, en veillant à les suivre tout au long du parcours et les fidéliser à l’issue de la formation.



Enfin, nous avons fait évoluer nos outils internes et mis en place un process de recrutement digitalisé via un ATS qui nous permet de travailler cette question de manière plus collaborative avec nos managers qui ont une part plus active dans le process.



Ceci nous a permis également d’être plus réactifs en termes de délais de traitement des candidatures, qui ont aujourd’hui, une durée de vie très courte et donc d’améliorer de manière générale « l’expérience candidat » qui peut suivre l’évolution de sa candidature à chaque étape du recrutement.