DRH Comptoir des Voyages : « L’entreprise doit accepter d’être au service du collaborateur » 🔑

Il est très tendu. Toutes les entreprises du tourisme se sont mises à recruter au lendemain du covid-19. Nous avons conservé l’ensemble de nos effectifs, mais avons connu des départs, équivalents aux années précédentes.



Nous avons réussi à recruter fin 2021 et 2022. La stabilité du groupe, nous a permis d’avoir un indice de confiance important.



Sur les six derniers mois, les difficultés se sont accrues. Les candidats sont sur-sollicités et il y a peu de monde sur le marché. Ils posent leurs conditions. Pire, lorsque l’on croit avoir recruté quelqu’un, ça nous est arrivé plusieurs fois, qu’au dernier moment ils nous disent : j’ai accepté autre chose. Ils signent la promesse d’embauche et ne se présentent pas.



Ce sont des réactions que l’on n’avait pas avant. Et ça touche tous les types de CSP.



Aujourd’hui, l’approche est inversée, l’entreprise est à disposition des candidats. Nous entrons dans une phase de séduction maximale pour essayer d’attirer le candidat, c’est très nouveau.



Et puis, depuis la crise, les formations du tourisme sont devenues moins attractives.

Nous essayons de développer notre attractivité. Nous communiquons beaucoup sur tout ce qui va être à côté du travail en lui-même. Nous avons d’excellents retours sur l’ onboarding

Une vingtaine d’étapes qui se déroulent sur plusieurs mois. Les retours sont dithyrambiques. Ils se sentent vraiment accueillis avec toutes les clés pour réussir leur parcours, avec un accompagnement des managers et également de l’ensemble de l’entreprise. Chaque nouveau va déjeuner avec le président et le directeur général. Ce sont des points sur lequel ils sont très sensibles.



Ensuite, nous communiquons sur nos valeurs autour de la RSE et de la QVT, à travers notamment notre fondation. Nous donnons la possibilité aux collaborateurs de s’impliquer dans des missions transverses à leur poste, s’ils en ont envie. C’est leur donner la possibilité d’être partie prenante, et d’avancer dans cette recherche de sens.

Oui et non. C’est toujours abordé lors de l’entretien, car c’est un ADN très fort. Ce n’est pas du green marketing, mais un enjeu dont nous nous préoccupons énormément.



Ce sont des valeurs abordées par le candidat car ils les voient sur le site. Et si le candidat ne le fait pas, nous l’aborderons.



C’est important, car nous allons demander certaines approches. Aux conseillers, par exemple, nous demanderons de proposer au client une solution moins polluante en termes de transport et en expliquant pourquoi. S’il existe une alternative en train, il faudra la proposer avant l’avion. Si l’avion est le seul moyen de transport, il conviendra de choisir en priorité la compagnie dont les appareils consomment le moins et de l'expliquer au client. Ce sont des aspects qui plaisent énormément aux candidats.



En termes d’attractivité, ils auront envie de venir chez nous, car un projet est porté.