Cette semaine, l'attention se porte sur l'emploi américain et les décisions des banques centrales. La Banque d’Angleterre devrait baisser ses taux de 25 points de base, une mesure déjà intégrée dans le cours de la livre sterling.



Du côté des États-Unis, le marché du travail montre quelques signes de faiblesse, sans que cela soit encore alarmant. En décembre, la durée moyenne du chômage a atteint 24 semaines, le niveau le plus élevé depuis près de trois ans. En deux ans, cette durée a augmenté de 5 semaines.



De plus, il faut désormais plus de temps aux Américains pour trouver un nouvel emploi qu'avant la crise de 2008. Ces tendances s'accordent avec la baisse des offres d'emploi sur Indeed, qui se situe près de son niveau le plus bas depuis la pandémie de 2020. Les entreprises se montrent plus prudentes et embauchent moins.



La Fed, qui a mis sa politique monétaire en pause la semaine dernière, surveillera de près les données du mois de janvier.