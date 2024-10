Devoir de conseil : Responsables mais pas coupables... 🔑

Il y a deux maniĂšres d’interprĂ©ter cet arrĂȘt : la premiĂšre pose une exception Ă la rĂšgle d’obligation d’information elle mĂȘme et Ă ses modalitĂ©s.



En effet, si on le prend au pied de la lettre, les voyages sur mesure et haut de gamme exigeraient des contrÎles plus poussés de la part des distributeurs.



Encore faudrait-il savoir ce qu’est un voyage haut de gamme, sur mesure et à partir de quel montant on considùre que c’est le cas ?



Bien entendu, cela ne manquera pas d’instiller de l’incertitude dans les relations contractuelles alors que les entreprises ont besoin de stabilitĂ© dans leurs process de vente.



La deuxiĂšme est de considĂ©rer que le droit d’information se double d’un droit de contrĂŽle et que le premier ne suffit plus. Et c’est lĂ que le bĂąt blesse.



On verra si cette jurisprudence est maintenue, mais dans ce cas c’est peut-ĂȘtre le Code du tourisme qu’il faudra rĂ©former ? A moins que, forte de cet arrĂȘt, la Commission europĂ©enne qui peaufine la Directive voyages Ă forfait, ne mette aussi son grain de sel.