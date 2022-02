Directive 830d de IATA : le torchon brûle-t-il entre Amadeus et les agents de voyages ?🔑

« Le problème est multiple. D’abord, sur la mise en œuvre : tout le monde a découvert cela quelques jours avant. Mais aussi sur le sujet RDPG, très touchy et sur lequel notre industrie est loin d’être la plus propre. C’est un pas que les agents ne sont pas nécessairement prêts à passer, et sur lequel on leur force la main »

« Pour l’instant tout est à l’arrêt, pas de mise en production prévue »

« en fin de semaine »

La situation, pas si anecdotique que ça, met une nouvelle fois en lumière les relations parfois conflictuelles entre la puissante Iata et la distribution., résume une source au sein du syndicat desLes’est saisi de l’affaire. A l’heure actuelle, cette mise à jour des systèmes d’Amadeus a été bloquée., nous explique-t-on.Des discussions entre le CCAV, représentant les agents de voyages, et Amadeus vont s’ouvrir,, d’après une source qui sera présente à la table des négociations. Des discussions qui, si elles se déroulent à « vitesse Iata », pourraient durer un certain temps.