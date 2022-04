Dubaï : Emirates installe des bornes d'enregistrement mobiles

Des agents de l’aéroport de Dubaï aideront les clients à s'enregistrer aux nouvelles bornes mobiles, ainsi qu’à peser et à étiqueter leurs bagages.



Une fois étiquetées, des bagagistes placeront les valises sur un tapis dédié à l’avion de chaque passager.

A savoir que toutes les zones d'enregistrement du terminal 3 sont équipées d'une balance pour peser les bagages.



Des employés d'Emirates seront également présents à chaque borne pour aider les passagers et répondre à leurs questions.



A la fin de la procédure, la carte d’embarquement de chaque passager sera éditée.



" Nous allons poursuivre l’introduction de nouvelles technologies et d’outils automatisés sur tous les points de contact avec les clients. D'autres initiatives reposant sur la technologie et l'intelligence artificielle seront introduites prochainement ", a déclaré Adel Al Redha, directeur d'exploitation d'Emirates.