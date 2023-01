Dubaï : ouverture officielle du complexe hôtelier Atlantis The Royal

Situé, à Dubaï, au cœur de Palm Jumeirah, au large de Dolphin Bay, à environ 800 mètres d'Atlantis Aquaventure Waterpark, et tout près de la gare de métro Al Jafiliya, le complexe hôtelier The Royal Atlantis affiche l'ambition de proposer à ses "hôtes" une "ib[expérience qui redéfinira complètement leur vision du luxe".]i



Conçu par Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), ce complexe où sont intervenus " les plus grands designers, architectes et artistes du monde ", représente un investissement de 1,4 milliard de dollars...



Atlantis The Royal propose sur 43 étages, une collection de 795 chambres et suites élégantes. Et parfois totalement hors de prix : plusieurs dizaines de milliers d'euros la nuit, pour les plus belles suites. Quarante-quatre d'entre elles disposent de piscines à débordement privées.



Cet établissement offre une vue imprenable sur les toits de Dubaï et la mer d'Oman et permet l'accès à la plus longue plage privée de l'Emirat. Il possède un espace de bien-être de 3 000 m2. Et également une salle de bal pouvant accueillir plus de 600 personnes ainsi qu'un centre d'affaires.



L'Atlantis The Royal se présente comme le complexe hôtelier de tous les superlatifs. Il n'hésite pas à affirmer qu'il est " l'endroit où quelque chose d'incroyable se produit à chaque instant ".



Il propose en effet à ses clients des expériences assez étonnantes, par exemple " nager parmi les nuages dans des piscines à ciel ouvert", "être éblouis par des fontaines qui crachent du feu " ou " dîner dans plus de restaurants de chefs célèbres que partout ailleurs dans le monde ".



Toutes ces expériences s'accompagnent, promet-il, du " plus haut niveau de service " afin d'établir " une nouvelle norme d'excellence" .



Si cette affirmation ne surprend guère venant d'un complexe hôtelier de luxe qui se veut " le meilleur (...) de Dubaï " et même du monde, il lui reste à convaincre la clientèle.



Quinze ans après l'ouverture de Atlantis The Palm devenu depuis une véritable référence internationale et un emblème de Dubaï, l'ouverture officielle de Atlantis The Royal entend néanmoins marquer une nouvelle étape dans le développement international de cet émirat moyen-oriental.