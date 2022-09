Emploi tourisme : quels profils seront les plus sollicités en 2023 ?

Dans le détail, PageGroup a également dévoilé les variations moyennes de rémunérations existant entre l’Île-de-France (voir tableau ci-dessus) et les grandes régions.



Ces écarts sont à pondérer en fonction des années d’expérience demandées pour le poste, du secteur d’activité et de la taille de l’entreprise :



- AUVERGNE RHÔNE-ALPES : entre -5% et -15%



- BRETAGNE : entre -8% et -20%



- CENTRE-VAL DE LOIRE : entre -12% et -20%



- GRAND EST : entre -10% et -18%



- HAUTS-DE-FRANCE : entre -10% et -20%



- NORMANDIE : entre -10% et -20%



- NOUVELLE-AQUITAINE : entre -12% et -20%



- OCCITANIE : entre -5% et -10%



- PAYS DE LA LOIRE : entre -5% et -20%



- PACA : entre -10% et -13%