Emploi : Ils ont quitté le tourisme mais... rêvent d'y revenir !

« J'ai 53 ans. Après un BTS Tourisme en 1990, j'ai travaillé dans plusieurs agences de voyages à Nantes jusqu’en 2002, dont 9 ans dans le groupe Vacances Carrefour de l'époque.



J'ai pris la décision de quitter mon emploi de conseillère après 4 années de harcèlement professionnel. La responsable d'agence a d’ailleurs été poussée vers la sortie par la direction, suite à une enquête.



Mes collègues et moi-même craignions d'avertir la direction, de peur de ne pas être crues. Ils ont été remarquables et réactifs, mais le mal était fait.



J’ai vendu ma maison et suis partie très loin de Nantes pour retrouver une santé physique et morale. Je me suis installée en Provence avec mon mari et mes deux enfants, où je me suis consacrée à leur éducation.



En 2017, j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans une médiathèque où j'ai occupé un poste de bibliothécaire. Le CDD a pris fin au bout d'une année, mais cet emploi m'a reconciliée avec le monde du travail et m'a permis de me poser les bonnes questions.



J'aime toujours le milieu du tourisme, mais je ne souhaite plus être conseillère. Je recherche un emploi de commerciale en région PACA pour un tour-opérateur.



J'ai l'avantage de bien connaître les agences de voyages ! Ce poste correspond à la personne que je suis aujourd'hui : dynamique, organisée, rigoureuse et autonome. Je consulte quotidiennement les annonces et je ne désespère pas. »