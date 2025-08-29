TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Espagne, Allemagne, IA… quoi de neuf dans le tourisme cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 25 août 2025


Entre réorganisation du transport aérien, nouvelles offres, mutations des comportements en Europe et attrait pour des expériences insolites redessinent le paysage touristique. Retrouvez cette semaine encore, la revue de presse de TourMaG.com.


Rédigé par le Vendredi 29 Août 2025


Trip.com mise sur l’IA pour réinventer la planification de voyages

Trip.com lance un planificateur de voyages basé sur l’IA. @depositphotos/milkos
Trip.com lance un planificateur de voyages basé sur l’IA. @depositphotos/milkos
Le groupe Trip.com lance un planificateur de voyages basé sur l’IA : en répondant à trois questions ou en téléchargeant une image, les utilisateurs reçoivent un itinéraire complet et réservable, fondé sur des données réelles de prix et de disponibilité.

Les voyageurs peuvent ensuite personnaliser leur parcours via une carte interactive ou avec l’aide d’un agent, combinant ainsi rapidité technologique et accompagnement humain.

A lire sur skift.com

Banyan célèbre son 100e hôtel avec une ouverture à Singapour

Le groupe Banyan ouvre son 100e hotel à Singapour. @depositphotos/TTstudio
Le groupe Banyan ouvre son 100e hotel à Singapour. @depositphotos/TTstudio
Le groupe Banyan franchit le cap des 100 établissements en inaugurant le Mandai Rainforest Resort à Singapour, son premier complexe urbain dans la cité-État.

Situé au cœur de la réserve naturelle de Mandai, l’hôtel de 338 chambres et 24 suites perchées dans les arbres met en valeur la biodiversité locale, illustrant la volonté du groupe d’allier croissance et engagement en faveur d’un tourisme durable.

Un article de ttgitalia.com

Airbnb, l’OTA la mieux armée face aux défis de l’IA

Airbnb serait l’OTA la mieux armée pour affronter les défis de l’IA. @depositphoto/InkDropCreative
Airbnb serait l’OTA la mieux armée pour affronter les défis de l’IA. @depositphoto/InkDropCreative
Selon un rapport de Bernstein, Airbnb est la plateforme de voyages en ligne la mieux positionnée pour résister aux bouleversements liés à l’ intelligence artificielle. Grâce à un trafic direct estimé à 90 % et à ses initiatives de diversification (relance des Expériences, lancement d’une verticale Services), la société disposerait d’un avantage face à des concurrents plus dépendants des canaux marketing payants.

Un article de skift.com

L’offre d’hébergement se réorganise en Espagne

En 2025, le nombre de logements en location touristique a légèrement baissé en Espagne. @depositphoto/studioM
En 2025, le nombre de logements en location touristique a légèrement baissé en Espagne. @depositphoto/studioM
En août 2024, l’Espagne comptait 6,8 logements en location touristique par kilomètre carré, contre 6,6 cette année en moyenne. Il s'agit d'une légère baisse, mais qui se répète dans presque toutes les provinces, en raison des réglementations mises en place à tous les niveaux de gouvernement.

Malaga est la province qui présente la plus forte concentration, tandis qu'Alicante a enregistré la plus forte baisse, tout en restant en deuxième position.

A lire sur hosteltur.com

Southwest durcit sa politique pour les passagers de grande taille

Southwest Airlines modifiera au 27 janvier 2026 sa politique d’attribution des sièges. @depositphoto/katie.chizhevskaya
Southwest Airlines modifiera au 27 janvier 2026 sa politique d’attribution des sièges. @depositphoto/katie.chizhevskaya
À partir du 27 janvier 2026, Southwest Airlines modifiera sa politique avec l’introduction des sièges attribués : les passagers nécessitant deux places devront désormais acheter un siège supplémentaire. Comme auparavant, ils pourront obtenir un remboursement si le vol n’est pas complet. Cette règle reste plus avantageuse que celles de ses concurrents américains, qui imposent l’achat d’un deuxième siège sans compensation.

A lire sur travelweekly.com

La BDL prévoit une reprise du trafic aérien en Allemagne

En Allemagne, la BDL prévoit une hausse du trafic aérien de 7 % d’ici janvier 2026. @depositphoto/Skorzewiak
En Allemagne, la BDL prévoit une hausse du trafic aérien de 7 % d’ici janvier 2026. @depositphoto/Skorzewiak
Selon l’association professionnelle BDL, le nombre de sièges disponibles en Allemagne devrait croître de 7 % d’ici janvier 2026, une hausse plus rapide que dans le reste de l’Europe. Malgré ce rebond, le trafic aérien allemand reste encore inférieur à son niveau d’avant la pandémie.

Un article de fvw.de

Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que la moyenne européenne

Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que les clientèles européennes.@depositphoto/artursz
Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que les clientèles européennes.@depositphoto/artursz
Les agences de voyages en ligne (OTA) consolident leur position de canal privilégié des touristes espagnols pour réserver leurs vacances, dépassant la moyenne européenne.

41 % des résidents espagnols choisissent les agences de voyages en ligne (comme Expedia ou Booking.com) pour réserver leurs vacances, un chiffre supérieur à la moyenne de l'Union européenne (36 %), selon les données du Baromètre des vacances 2025 élaboré par Europe Assistance et Ipsos.

Un article de hosteltur.com

Frontier défie Spirit avec 20 nouvelles liaisons

Frontier veut profiter de la faiblesse de Spirit pour lancer 20 nouvelles liaisons.@depositphoto/RLGUESSAZ
Frontier veut profiter de la faiblesse de Spirit pour lancer 20 nouvelles liaisons.@depositphoto/RLGUESSAZ
Frontier Airlines lance 20 nouvelles routes, ciblant directement les destinations phares de Spirit Airlines, comme Fort Lauderdale et le Mexique. Cette expansion hivernale vise à capter une clientèle loisirs, alors que Spirit traverse une période d’instabilité financière. Si Spirit faiblit, Frontier se positionne pour récupérer une part importante du marché.

A lire sur le site skift.com

Tourisme insolite : partez à la découverte des villes fantômes

La visite de villes fantômes est-elle une nouvelle tendance ? @depositphoto/woodkern
La visite de villes fantômes est-elle une nouvelle tendance ? @depositphoto/woodkern
Autres articles
Et si les ruines avaient plus d’histoires à raconter que les musées ? Des saloons poussiéreux de Bodie (Californie), aux châteaux en série de Burj Al Babas (Turquie), en passant par Craco (Italie) la médiévale ou Pyramiden (Norvège) figée à l’heure soviétique, les villes fantômes fascinent autant qu’elles donnent des frissons.

Longtemps désertées, elles renaissent aujourd’hui… grâce au tourisme ! Aventuriers, cinéastes et curieux s’y pressent pour marcher dans des rues où l’on croise plus de souvenirs que de vivants. Après tout, qui n’a jamais rêvé d’un selfie avec Lénine ou d’une balade au milieu d’un désert de diamants ?

Un article de caminteresse.fr


Lu 446 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]

Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]

Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO] Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO]

Espagne, Allemagne, IA… quoi de neuf dans le tourisme cette semaine ? [ABO] Espagne, Allemagne, IA… quoi de neuf dans le tourisme cette semaine ? [ABO]

La Meuse, en version slow et chic [ABO] La Meuse, en version slow et chic [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Etats-Unis : il était une fois l’Amérique Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

Vélo : l'avenir radieux de la petite reine [ABO] Vélo : l'avenir radieux de la petite reine [ABO]

IFTM
Dernière heure

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

OLIVIER NARCY

Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO]

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Portet sur Garonne/Labège (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (La Ciotat (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Rosny sous Bois (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle

FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&amp;B Hotels pour l’Europe de l’Ouest
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias