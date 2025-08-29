Espagne, Allemagne, IA… quoi de neuf dans le tourisme cette semaine ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 25 août 2025 :
Trip.com mise sur l’IA pour réinventer la planification de voyages
Banyan célèbre son 100e hôtel avec une ouverture à Singapour
Airbnb, l’OTA la mieux armée face aux défis de l’IA
L’offre d’hébergement se réorganise en Espagne
Southwest durcit sa politique pour les passagers de grande taille
La BDL prévoit une reprise du trafic aérien en Allemagne
Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que la moyenne européenne
Frontier défie Spirit avec 20 nouvelles liaisons
Tourisme insolite : partez à la découverte des villes fantômes
Trip.com mise sur l’IA pour réinventer la planification de voyages
Le groupe Trip.com lance un planificateur de voyages basé sur l’IA : en répondant à trois questions ou en téléchargeant une image, les utilisateurs reçoivent un itinéraire complet et réservable, fondé sur des données réelles de prix et de disponibilité.
Les voyageurs peuvent ensuite personnaliser leur parcours via une carte interactive ou avec l’aide d’un agent, combinant ainsi rapidité technologique et accompagnement humain.
A lire sur skift.com
Banyan célèbre son 100e hôtel avec une ouverture à Singapour
Le groupe Banyan franchit le cap des 100 établissements en inaugurant le Mandai Rainforest Resort à Singapour, son premier complexe urbain dans la cité-État.
Situé au cœur de la réserve naturelle de Mandai, l’hôtel de 338 chambres et 24 suites perchées dans les arbres met en valeur la biodiversité locale, illustrant la volonté du groupe d’allier croissance et engagement en faveur d’un tourisme durable.
Un article de ttgitalia.com
Airbnb, l’OTA la mieux armée face aux défis de l’IA
Selon un rapport de Bernstein, Airbnb est la plateforme de voyages en ligne la mieux positionnée pour résister aux bouleversements liés à l’ intelligence artificielle. Grâce à un trafic direct estimé à 90 % et à ses initiatives de diversification (relance des Expériences, lancement d’une verticale Services), la société disposerait d’un avantage face à des concurrents plus dépendants des canaux marketing payants.
Un article de skift.com
L’offre d’hébergement se réorganise en Espagne
En 2025, le nombre de logements en location touristique a légèrement baissé en Espagne. @depositphoto/studioM
En août 2024, l’Espagne comptait 6,8 logements en location touristique par kilomètre carré, contre 6,6 cette année en moyenne. Il s'agit d'une légère baisse, mais qui se répète dans presque toutes les provinces, en raison des réglementations mises en place à tous les niveaux de gouvernement.
Malaga est la province qui présente la plus forte concentration, tandis qu'Alicante a enregistré la plus forte baisse, tout en restant en deuxième position.
A lire sur hosteltur.com
Southwest durcit sa politique pour les passagers de grande taille
Southwest Airlines modifiera au 27 janvier 2026 sa politique d’attribution des sièges. @depositphoto/katie.chizhevskaya
À partir du 27 janvier 2026, Southwest Airlines modifiera sa politique avec l’introduction des sièges attribués : les passagers nécessitant deux places devront désormais acheter un siège supplémentaire. Comme auparavant, ils pourront obtenir un remboursement si le vol n’est pas complet. Cette règle reste plus avantageuse que celles de ses concurrents américains, qui imposent l’achat d’un deuxième siège sans compensation.
A lire sur travelweekly.com
La BDL prévoit une reprise du trafic aérien en Allemagne
En Allemagne, la BDL prévoit une hausse du trafic aérien de 7 % d’ici janvier 2026. @depositphoto/Skorzewiak
Selon l’association professionnelle BDL, le nombre de sièges disponibles en Allemagne devrait croître de 7 % d’ici janvier 2026, une hausse plus rapide que dans le reste de l’Europe. Malgré ce rebond, le trafic aérien allemand reste encore inférieur à son niveau d’avant la pandémie.
Un article de fvw.de
Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que la moyenne européenne
Les touristes espagnols utilisent davantage les OTA que les clientèles européennes.@depositphoto/artursz
Les agences de voyages en ligne (OTA) consolident leur position de canal privilégié des touristes espagnols pour réserver leurs vacances, dépassant la moyenne européenne.
41 % des résidents espagnols choisissent les agences de voyages en ligne (comme Expedia ou Booking.com) pour réserver leurs vacances, un chiffre supérieur à la moyenne de l'Union européenne (36 %), selon les données du Baromètre des vacances 2025 élaboré par Europe Assistance et Ipsos.
Un article de hosteltur.com
Frontier défie Spirit avec 20 nouvelles liaisons
Frontier veut profiter de la faiblesse de Spirit pour lancer 20 nouvelles liaisons.@depositphoto/RLGUESSAZ
Frontier Airlines lance 20 nouvelles routes, ciblant directement les destinations phares de Spirit Airlines, comme Fort Lauderdale et le Mexique. Cette expansion hivernale vise à capter une clientèle loisirs, alors que Spirit traverse une période d’instabilité financière. Si Spirit faiblit, Frontier se positionne pour récupérer une part importante du marché.
A lire sur le site skift.com
Tourisme insolite : partez à la découverte des villes fantômes
Et si les ruines avaient plus d’histoires à raconter que les musées ? Des saloons poussiéreux de Bodie (Californie), aux châteaux en série de Burj Al Babas (Turquie), en passant par Craco (Italie) la médiévale ou Pyramiden (Norvège) figée à l’heure soviétique, les villes fantômes fascinent autant qu’elles donnent des frissons.
Longtemps désertées, elles renaissent aujourd’hui… grâce au tourisme ! Aventuriers, cinéastes et curieux s’y pressent pour marcher dans des rues où l’on croise plus de souvenirs que de vivants. Après tout, qui n’a jamais rêvé d’un selfie avec Lénine ou d’une balade au milieu d’un désert de diamants ?
Un article de caminteresse.fr
Publié par Caroline Lelievre
