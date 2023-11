Expedia TAAP fait son black friday

"un large inventaire, comprenant plus de trois millions de propriétés, 220 000 activités, 120 sociétés de location de voitures et 500 compagnies aériennes

Expedia TAAP travaille avec plus de 100 000 agents de voyages dans le monde. Ces deniers ont accès à" indique un communiqué de presse.Les agents de voyages ont également accès à une gamme de technologies et d'outils du groupe Expedia, notamment un agent virtuel qui leur permet de se servir en libre-service et de trouver des réponses aux questions courantes, de rechercher rapidement des informations ou de modifier des réservations.Il existe également un Live Agent Chat où des agents expérimentés sont disponibles pour répondre à des questions détaillées et aider à la prise de décision.Expedia Taap est une marque du groupe Expedia.