F. Piot : "Nous ne serons peut-être plus commissionnés par les TO" 🔑

TourMaG.com - Vous avez récemment finalisé l'acquisition d'une agence de voyages qui vous a valu une polémique avec Selectour. Pourriez-vous réaliser des acquisitions autres que celles d'agences de voyages ?



François Piot : Depuis 3 ans, nous nous sommes engagés dans un plan de digitalisation de la relation client avec nos agences de voyages.



Nous voyons bien que nos clients qui sont "affectés" ou "rattachés" à une agence de voyages physique, avec une relation personnalisée avec un conseiller, ont aussi besoin de nouvelles technologies.



Nous avons beaucoup investi dans nos process commerciaux, sur les contrats en ligne, les paiements à distance, etc et pour que les technologies fluidifient la relation client.



Aujourd'hui, le client qui nous connaît et qui a confiance en nous, n'a plus besoin de venir physiquement en agence. Nous le constatons chaque jour, pour plein d'entre eux et traitons tout à distance.



C'est une véritable évolution du métier.