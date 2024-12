Face à l'Asie, la CLIA presse l’Europe de renforcer sa "stratégie maritime intégrée"

« L’Europe est le leader mondial en construction navale complexe et innovante, et notre secteur est une composante clé de ce cluster industriel européen du transport maritime »

« Alors que presque tous les navires de croisière mondiaux sont construits dans des chantiers navals européens, le secteur de la croisière est central pour permettre à l’Europe de maintenir son excellence industrielle, sa compétitivité et sa résilience. La croisière est également un moteur d’innovation, investissant dans le développement et l’utilisation de nouvelles technologies et de solutions énergétiques durables, qui s’appliqueront à l’ensemble du secteur maritime à l’avenir. »

selon Clia Europe, seront construits dans des chantiers navals européens,En 2023, cette industrie a généré en Europe, selon le dernier rapport de l'association, 55,3 milliards d’euros et 400 000 emplois., souligne Samuel Maubanc, directeur général Europe de la CLIA.