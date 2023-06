France : Après la start-up nation, bientôt l'IA nation ?

L’intelligence artificielle générative sera la révolution économique et intellectuelle majeure du XXIème siècle.



Le but de ces mesures est d’aller plus vite et plus loin, pour améliorer la formation de nos ingénieurs, augmenter les capacités de calcul mises au service de nos startups et le soutien économique aux pépites donc nous disposons,

Les établissements devront proposer un grand choix de formation, s'appuyant sur l'excellence de l'enseignement.Dans le même temps et pour améliorer les capacités du pays dans cette discipline, le supercalculateur Jean Zay (GENCI-CNRS) qui sera rendu plus accessible aux développements de l’IA.Le nouveau calculateur Exascale, attendu en 2025, doit permettre de passer encore un cap.De plus un appel à projets sera lancé sous l'égide de BpiFrance, pour mettre à disposition des personnes intéressées des bases de données françaises ou européennes.Pour finir, un plan de formation en entreprise est prévu à hauteur de 25 millions d'euros." conclut Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.